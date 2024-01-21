На президентських виборах у Фінляндії достроково проголосували понад мільйон осіб

Станом на сьогодні у Фінляндії на виборах президента достроково проголосували понад мільйон осіб.
Про це пише Yle з посиланням на Міністерство юстиції.
“До ранку неділі понад 1 010 584 жителі Фінляндії проголосували достроково”, − пише видання.
Явка виборців зросла з приблизно 20% у суботу вранці до 23,6 відсотка у неділю.
Попереднє голосування у Фінляндії відкрите до наступного вівторка.
Перший тур виборів відбудеться наступної неділі, 28 січня.
Якщо буде другий тур голосування, то він відбудеться 11 лютого, а попереднє голосування буде відкритим у країні з 31 січня по 6 лютого.
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