На президентських виборах у Фінляндії достроково проголосували понад мільйон осіб

Станом на сьогодні у Фінляндії на виборах президента достроково проголосували понад мільйон осіб.

Про це пише Yle з посиланням на Міністерство юстиції.

“До ранку неділі понад 1 010 584 жителі Фінляндії проголосували достроково”, − пише видання.

Явка виборців зросла з приблизно 20% у суботу вранці до 23,6 відсотка у неділю.

Попереднє голосування у Фінляндії відкрите до наступного вівторка.

Перший тур виборів відбудеться наступної неділі, 28 січня.

Якщо буде другий тур голосування, то він відбудеться 11 лютого, а попереднє голосування буде відкритим у країні з 31 січня по 6 лютого.