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На президентських виборах у Фінляндії достроково проголосували понад мільйон осіб

Фіни обиратимуть лідера країни наступного тижня.

На президентських виборах у Фінляндії достроково проголосували понад мільйон осіб
Фото: EPA/UPG

Станом на сьогодні у Фінляндії на виборах президента достроково проголосували понад мільйон осіб.

Про це пише Yle з посиланням на Міністерство юстиції.

“До ранку неділі понад 1 010 584 жителі Фінляндії проголосували достроково”, − пише видання.

Явка виборців зросла з приблизно 20% у суботу вранці до 23,6 відсотка у неділю.

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Попереднє голосування у Фінляндії відкрите до наступного вівторка. 

Перший тур виборів відбудеться наступної неділі, 28 січня.

Якщо буде другий тур голосування, то він відбудеться 11 лютого, а попереднє голосування буде відкритим у країні з 31 січня по 6 лютого.

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