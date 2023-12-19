У Берліні проведуть часткове переголосування федеральних виборів 2021 року

Конституційний суд Німеччини постановив наказав частково повторити федеральні вибори 2021 року в Берліні, пише Reuters.

Очікується, що це рішення може незначно вплинути на склад парламенту, але не на більшість в урядовій коаліції. Суд наказав провести переголосування в 455 − п'ятій частині − з 2256 виборчих округів Берліна через порушення.

Парламент уже наказав повторити вибори в 431-му окрузі, але опозиційні консерватори хотіли збільшити цю цифру і подали скаргу до суду.

Політолог з Університету Дюссельдорфа Стефан Маршалл вважає, що повторне голосування навряд чи вплине на більшість у тристоронній коаліції канцлера Олафа Шольца, яка складається з лівоцентристських соціал-демократів, зелених і дружніх до бізнесу вільних демократів, оскільки стосуватиметься лише кількох округів.

У 2021 році партія не подолала бар’єр у 5% для проходження до парламенту, але все одно змогла увійти з 39 місцями, оскільки отримала три прямі мандати, два з яких у Берліні. Якщо вона втратить будь-який з них, то може втратити свої місця пропорційного представництва.

Вибори у вересні 2021 року були проблемними для Берліна, де нестача бюлетенів призвела до довгих черг і пауз на виборчих дільницях, деякі з яких були змушені залишатися відкритими допізна, щоб можна було проголосувати. Того дня в місті відбувалися три вибори − федеральні, регіональні та місцеві, а також референдум і міський марафон, що додало хаосу через перекриття доріг. На той час також діяли обмеження щодо COVID-19.