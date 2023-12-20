Франція схвалила новий жорсткий імміграційний закон. Макрона розкритикували за ультраправі норми

У Франції парламент схвалив новий жорсткий імміграційний закон, пише The Guardian.

Закон містить стільки жорстких заходів, що ультраправа Марін Ле Пен заявила назвала його схвалення “ідеологічною перемогою” її власних антиімміграційних платформ.

Міністр охорони здоров’я Орельєн Руссо подав у відставку на знак протесту проти нового законодавства, однак прем'єр-міністерка Елізабет Борне ще не прийняла її.

Минулого тижня опозиційні партії відмовилися навіть обговорювати законопроєкт у парламенті. Компромісний текст закону швидко підготував спеціальний парламентський комітет.

Центристський уряд висунув набагато жорсткіший, правий законопроєкт, який зменшив доступ до соціальних виплат для іноземців, посилив правила для іноземних студентів, запровадив міграційні квоти, ускладнив можливість для дітей негромадян, народжених у Франції, стати французом, і постановив, що особи з подвійним громадянством, засуджені за серйозні злочини проти поліції, можуть втратити французьке громадянство.

Ключова частина законопроєкту полягала в тому, що деякі виплати соціального забезпечення для іноземців повинні надаватися за умови перебування у Франції п’ять років або 30 місяців для тих, хто має роботу.

Комуністична депутатка Ельза Фаукільон сказала, що уряд використовує ті ж слова та ідеї, що й ультраправі, і йде далі, ніж Джорджа Мелоні в Італії. Це “найбільш регресивний законопроект за останні 40 років щодо прав і умов життя іноземців, зокрема тих, хто тривалий час перебуває у Франції”, − йдеться у спільній заяві близько 50 груп, включно з Французькою лігою прав людини.

Уряд натомість стверджуває, що законопроєкт також містить ліберальні заходи, такі як легалізація нелегальних працівників у секторах з дефіцитом робочої сили, зокрема в будівельній індустрії, секторах охорони здоров’я та догляду, а також у готелях і ресторанах.

Прем’єрка Борн написала у соцплатформі “X”, що це був "необхідний, корисний законопроєкт”, якого хотіли французи. Законопроєкт підтримали депутати від партії Макрона, які проголосували разом із правими республіканцями.

Ліві опозиційні політики зазначили, що, коли Макрона переобрали на другий термін у 2022 році, він визнав, що багато виборців обрали його не через його власні ідеї, а для того, щоб не допустити ультраправих ідей його опонентки Марін Ле Пен. Сиріель Шатлен, член парламенту від “зелених”, заявила парламенту про почуття “сорома та зради” через те, що Макрон натомість привніс ці ідеї до законопроєкту.