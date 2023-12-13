Палата громад Британії підтримала законопроєкт Сунака про депортацію мігрантів у Руанду

Палата громад Великої Британії підтримала вчора законопроєкт прем’єр-міністра Ріші Сунака, який має дати старт програмі депортації мігрантів у Руанду, пише Reuters.

Законопроєкт скасовує рішення Верховного суду про те, що Руанда не є безпечним місцем для надання притулку. Документ практично виключає можливість оскарження депортації через національне законодавство, тобто британські суди, окрім випадків, якби позивач за допомогою перевірених доказів зміг довести, що піддається реальній загрозі, якщо його відправлять за кордон.

Протягом останніх днів перед голосування виникли побоювання, що деякі з однопартійців-консерваторів Cунака можуть відхилити проєкт. Помірковані консерватори заявили, що не підтримають законопроєкт, якщо він означатиме порушення Лондоном своїх зобов’язань щодо прав людини. Праві політики натомість вважають, що нормативний акт не запроваджує заходи, які завадять мігрантам подавати юридичні скарги, щоб запобігти депортації.

Керівництво партії наказало всім 350 законодавцям-консерваторам підтримати його, але майже 40 не брали участь у голосуванні. Законопроєкт прийнято 313 голосами проти 269.

“Британський народ має вирішувати, хто може приїжджати до цієї країни, а не злочинні угруповання чи іноземні суди. Цей законопроєкт це забезпечує”, − написав Сунак у соціальній платформі X після голосування.

The British people should decide who gets to come to this country – not criminal gangs or foreign courts.



That’s what this Bill delivers.



We will now work to make it law so that we can get flights going to Rwanda and stop the boats. — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 12, 2023

Водночас очікується, що у Палаті лордів − верхній, невиборній палаті британського парламенту, буде сильна опозиція будь-яким нормам, що призведуть до недотримання правових міжнародних зобов’язань.

Консерваторам неодноразово не вдавалося досягти цілей скорочення імміграції, яка різко зросла навіть після того, як вихід з Євросоюзу позбавив громадян права на вільне пересування блоком. Минулого року легальна чиста імміграція (різниця між прибулими та емігрантами) у країні досягнула 745 000 осіб. У 2023-му до Британії на човнах прибуло близько 29 000 прохачів притулку – це приблизно на одну третину менше, ніж торік. “Однак надувні човни, що перетинають Ла-Манш, залишаються дуже помітним символом нездатності уряду контролювати кордони Великобританії, а це ключова обіцянка прихильників Brexit”, − зазначає Reuters.

Зазначимо, за історією зі "схемою Руанди" стежать в усьому світі, зокрема країни, які також борються зі зростанням рівня міграції. Французькі законодавці, зокрема, два дні тому відхилили законопроєкт про імміграцію. Законпроєкт спрощував урядову процедуру видворення мігрантів, засуджених до п’яти і більше років, а також мав ускладнити ввезення членів сімей мігрантів до Франції. Водночас передбачалося встановлення парламентом щорічної квоти на кількість мігрантів, прискорення процедури надання притулку та надання легального статусу працівникам без документів у секторах з дефіцитом робочої сили. Зараз над проєктом працюватиме спеціально створена парламентська комісія.

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