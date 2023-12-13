Спікер Палати представників відмовився продовжити на тиждень роботу Конгресу

У Білому домі назвали таке рішення відмовою від кроків, життєво важливих для національної безпеки США.

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон відмовився продовжити на тиждень роботу обох палат Конгресу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Раніше із закликом продовжити роботу Конгресу для ухвалення додаткового фінансування до Різдва виступив лідер демократів у Сенаті.

В свою чергу, у Білому домі назвали таке рішення відмовою від кроків, життєво важливих для національної безпеки США.

“Як ви чули вчора від президента (Байдена – ред.), американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Менше з тим спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України”, - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Також вона наголосила, що це рішення заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі.

“Світ спостерігає за діями республіканців у Конгресі. Москва, Пекін і Тегеран – усі вони дивляться. Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу”,- підкреслила Карін Жан-П’єр.

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