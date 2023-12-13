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Спікер Палати представників відмовився продовжити на тиждень роботу Конгресу

У Білому домі назвали таке рішення відмовою від кроків, життєво важливих для національної безпеки США.

Спікер Палати представників відмовився продовжити на тиждень роботу Конгресу
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон відмовився продовжити на тиждень роботу обох палат Конгресу

Про це повідомляє Укрінформ.

Раніше із закликом продовжити роботу Конгресу для ухвалення додаткового фінансування до Різдва виступив лідер демократів у Сенаті.

В свою чергу, у Білому домі назвали таке рішення відмовою від кроків, життєво важливих для національної безпеки США.

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“Як ви чули вчора від президента (Байдена – ред.), американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Менше з тим спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України”, - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Також вона наголосила, що це рішення заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі.

“Світ спостерігає за діями республіканців у Конгресі. Москва, Пекін і Тегеран – усі вони дивляться. Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу”,- підкреслила Карін Жан-П’єр.

Що відомо про підтримку з боку США і "критичний момент"

  • У жовтні цього року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон. 

  • Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.

  • 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано. 

  • 6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону. 

  • 7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований в Сенаті США. Річ у тім, що республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

  • Під час візиту до США Президент Зеленський провів зустріч зі сенаторами. Він наголошував на необхідності підтримки нашої держави, надання далекобійної зброї, систем ППО. Зеленський попередив сенаторів – Україна не відмовиться від бойових дій, якщо підтримка ослабне. Тоді боротьба з РФ переросте у партизанську війну.
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