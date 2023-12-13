Євросоюз розблокував 10 млрд євро допомоги на розвиток Угрощини

Раніше була інформація, що ЄС не готовоий розморожувати мільярдну допомогу.

Сьогодні Європейська комісія оголосила, що розморожує близько 10 мільярдів євро, виділених Угорщині – приблизно третину загальної суми, призупинену через низку проблем, пов’язаних із верховенством права. Напередодні була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта, – пише The Guardian.

Єврокомісія стверджувала, що Угорщина здійснила низку судових реформ, а, отже, заслуговує на доступ до частини фінансування.

У заяві комісії зазначено: "Після ретельної оцінки та кількох обмінів думками з угорським урядом Комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, які вона зобов'язалася вжити, щоб Комісія вважала, що горизонтальна сприятлива умова Хартії ЄС про основні права виконана в тому, що стосується незалежності судової влади".

Це означає, що частина фінансування "Політики згуртування" більше не блокуватиметься, що дозволить Будапешту вимагати відшкодування приблизно до 10,2 мільярда євро.

Тібор Наврачич, міністр регіонального розвитку Угорщини, сказав Guardian, що країна виконала всі умови, тому Будапешт дуже впевнений, що кошти ЄС тепер надійдуть.

Тим не менш, рішення виявляється дуже суперечливим, адже як стверджують Групи громадянського суспільства Угорщини, які стежать за незалежністю судової влади, уряд країни насправді не повністю відповідає критеріям.

Група з чотирьох політичних груп у Європейському парламенті, у тому числі правоцентристська Європейська народна партія та Соціалісти та демократи, також висловила стурбованість у сьогоднішньому листі президентові Комісії Урсулі фон дер Ляйєн.

Критики рішення Комісії зазначають, що розблокування коштів може бути поспішним і пов'язують його зі спробами переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти блокування ключових рішень, пов'язаних з Україною, які лідери планували ухвалити на саміті 14-15 грудня.

"Виділивши Орбану 10 мільярдів євро, фон дер Ляйєн робить найбільшу помилку за час свого перебування при владі", – висловив думку німецький депутат Європарламенту Даніель Фройнд.