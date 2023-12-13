Росія постачає скраплений нафтовий газ терористам Талібану, – Reuters

Відповідно до галузевих даних, в період з січня по листопад поточного року, уряд Афганістану подвоїв закупівлі російського скрапленого нафтового газу, оскільки Росія перенаправляє поставки з Європи на тлі політичних наслідків конфлікту в Україні, – пише видання Reuters.

Зазначається, що Росія формально не визнавала Талібан законною владою в Афганістані, але була однією з перших країн, яка налагодила контакти та уклала ділові угоди з терористами після повернення Талібану до влади у 2021 році.

Минулого року Афганістан і Росія підписали угоду про постачання бензину, дизеля, газу та пшениці після того, як Москва запропонувала адміністрації Талібану знижку до середніх світових цін на сировинні товари.

Цей крок став першою відомою великою міжнародною економічною угодою, укладеною Талібаном після його повернення до влади.

Згідно з галузевими даними, поставки російського газу в Афганістан залізницею в січні-листопаді перевищили 176 тис. тонн, що більш ніж удвічі перевищує поставки за аналогічний період 2022 року.Половина обсягів була поставлена з Оренбурзького ГПЗ.

Загальний експорт зрідженого газу з Росії до Центральної Азії за перші 11 місяців року також подвоївся до 390 100 тонн. Зріджений газ, або пропан і бутан, в основному використовується як паливо для автомобілів, опалення та для виробництва інших нафтохімічних продуктів.

Російський експорт газу, на відміну від нафти, не потрапив під санкції Заходу. Однак Росія переорієнтувала свої поставки з Європи, зокрема до Середньої Азії.

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