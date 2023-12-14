Швеція погодила надання зимового пакета допомоги для України на 124 млн євро

Уряд Швеції погодив надання Україні 124 млн євро у рамках зимового пакета допомоги. Допомога буде спрямована на відновлення цивільної інфраструктури. Про це повідомили у представництві Швеції в ЄС в мережі "Х".

У заяві йдеться, що Україна бореться за своє виживання, безпеку та свободу Європи.

"Це вирішальний час для підтримки України. Сьогодні урядШвеції схвалив зимовий пакет у розмірі 124 мільйони євро на цивільну інфраструктуру України. Продовження фінансової підтримки Європою України є ключовою. Майбутнє України – в ЄС", – ідеться у повідомленні.