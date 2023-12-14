Швеція погодила надання зимового пакета допомоги для України на 124 млн євро

Уряд Швеції погодив надання Україні 124 млн євро у рамках зимового пакета допомоги. Допомога буде спрямована на відновлення цивільної інфраструктури. Про це повідомили у представництві Швеції в ЄС в мережі "Х".
У заяві йдеться, що Україна бореться за своє виживання, безпеку та свободу Європи.
"Це вирішальний час для підтримки України. Сьогодні урядШвеції схвалив зимовий пакет у розмірі 124 мільйони євро на цивільну інфраструктуру України. Продовження фінансової підтримки Європою України є ключовою. Майбутнє України – в ЄС", – ідеться у повідомленні.
- 11 грудня Швеція оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги для України на 1,4 мільярда крон (понад 133 млн доларів США).
- 10 грудня Україна і Швеція обоговорили продовження співпраці з підтримки ветеранів. Зокрема, - акцентували увагу на впровадженні новітньої системи переходу від військової служби до цивільного життя.
- Раніше міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з Головнокомандувачем Збройних Сил Швеції генералом Мікаелем Бюденом. Вони обговорили локалізацію оборонного виробництва в Україні. Крім того, повідомлялося, що Україна та Швеція обговорюють потенційне постачання винищувачів Gripen для ЗСУ. При цьому на початку листопада артилерійські установки Archer вже прибули до України зі Швеції.
- У листопаді уряд Швеції завив, що надасть Україні ще понад 8,7 млн євро в рамках ініціативи на "Зерно з України".