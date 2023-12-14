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Швеція погодила надання зимового пакета допомоги для України на 124 млн євро

Фінансову допомогу спрямують на цивільну інфраструктуру.

Швеція погодила надання зимового пакета допомоги для України на 124 млн євро
Фото: Представництво Швеції у Європейському союзі

Уряд Швеції погодив надання Україні 124 млн євро у рамках зимового пакета допомоги. Допомога буде спрямована на відновлення цивільної інфраструктури. Про це повідомили у представництві Швеції в ЄС в мережі "Х".

У заяві йдеться, що Україна бореться за своє виживання, безпеку та свободу Європи.

"Це вирішальний час для підтримки України. Сьогодні урядШвеції схвалив  зимовий пакет у розмірі 124 мільйони євро на цивільну інфраструктуру України. Продовження фінансової підтримки Європою України є ключовою. Майбутнє України – в ЄС", – ідеться у повідомленні.

  • 11 грудня Швеція оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги для України на 1,4 мільярда крон (понад 133 млн доларів США).
  • 10 грудня Україна і Швеція обоговорили продовження співпраці з підтримки ветеранів. Зокрема, - акцентували увагу на впровадженні новітньої системи переходу від військової служби до цивільного життя.
  • Раніше міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з Головнокомандувачем Збройних Сил Швеції генералом Мікаелем Бюденом. Вони обговорили локалізацію оборонного виробництва в Україні. Крім того, повідомлялося, що Україна та Швеція обговорюють потенційне постачання винищувачів Gripen для ЗСУ. При цьому на початку листопада артилерійські установки Archer вже прибули до України зі Швеції.
  • У листопаді уряд Швеції завив, що надасть Україні ще понад 8,7 млн євро в рамках ініціативи на "Зерно з України".
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