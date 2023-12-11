Швеція оголосила про новий "зимовий" пакет допомоги для України на $133 млн

Кошти спрямують на підтримку систем енергозабезпечення, опалення, продовольство, житло та сферу охорони здоров’я.

Швеція оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги для України на 1,4 мільярда крон (понад 133 млн доларів США).

Про це повідомили на спільній пресконференції прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл, пише Sweden Postsen.

"Це - комплексний зимовий пакет", - зазначив Крістерссон.

За словами шведських чиновників, кошти передусім спрямують на підтримку систем енергозабезпечення, опалення, продовольство, житло та сферу охорони здоров’я.

Також відомо, що 900 мільйонів крон піде до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) Світового банку.

Ще 300 млн крон надійде до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P), 100 млн крон буде розподілено через Продовольчу програму ООН, 75 млн крон отримає ЮНЕСКО на будівництво укриттів у школах і дошкільних закладах, а 25 мільйонів крон буде розподілено через Шведську службу цивільного захисту (MSB).

Як Швеція підтримує Україну