У Швейцарії невідомий застрелив двох осіб

У швейцарському місті Сьон чоловік застрелив двох осіб і поранив ще одну людину, пише Reuters.
Інциденти трапилися у різних точках містах з населенням близько 35 000 осіб на південному заході країни.
“За попередніми даними, злочинець знав своїх жертв”, − заявили в поліції. Зараз правоохоронці розшукують нападника.
Водночас мотиви стрілянини залишаються невідомими.
Поліція назвала цю людину “небезпечною”, закликавши громадськість не наближатися до стрільця та не протистояти зловмиснику.
За даними Small Arms Survey, швейцарської організації, яка відстежує глобальні тенденції в галузі збройного насильства, у Швейцарії з населенням близько 9 мільйонів осіб вогнепальну зброю мають 2,3 мільйона цивільних.
- У жовтні внаслідок стрілянини в Брюсселі загинули двоє громадян Швеції, які приїхали до Бельгії вболівати за футбольну команду своєї країни. Підозрюваним назвали нелегала із Туніса, поліція стріляла у нього і внаслідок він помер.
- У США щонайменше вісім осіб загинули й понад 50 отримали поранення унаслідок інцидентів зі стріляниною у всій країні у вихідні перед Гелловіном.
- Перед цим 40-річного Роберта Курда, якого підозрюють у вбивстві 18 людей під час стрілянини в американському штаті Мен, знайшли мертвим після триденного розшуку. Курд відкрив стрілянину у барі та боулінгу у місті Льюїстон.