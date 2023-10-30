У США у вихідні перед Гелловіном жертвами стрілянин стали 8 осіб, 50 поранено

З початку року у країні сталося понад 570 масових інцидентів зі зброєю.

У США щонайменше вісім осіб загинули й понад 50 отримали поранення унаслідок стрілянини у всій країні у вихідні перед Гелловіном.

Про це пише The Guardian.

У Техасі троє людей загинули й стільки ж отримали поранення на суботній вечірці в невеликому місті Тексаркана після того, як під час кулачного бою підозрюваний почав стріляти з гвинтівки. 20-річний чоловік залишається на волі.

В Індіанаполісі одна жінка була вбита і вісім інших підстрелені під час великої вечірки. Усі жертви віком − від 16 до 22 років.

У нічному клубі в Вічіто, штат Канзас, одна людина була вбита і двоє поранені після того, як озброєний злочинець увійшов і зробив кілька пострілів. За даними місцевих новин, місцеперебування стрільця не встановлено.

У Флориді в суботу щонайменше двох людей було вбито і 18 госпіталізовано під час святкування Гелловіну в Тампі. Також шість підлітків віком від 15 до 19 років отримали вогнепальні поранення під час домашньої вечірки в Луїзіані. Один підліток перебуває в критичному стані.

У Чикаго, третьому за величиною місті Америки, унаслідок стрілянин щонайменше 25 осіб отримали поранення та одна загинула.

З початку 2023-го року у США сталося 579 масових стрілянин.

Нагадаємо, 40-річного Роберта Курда, якого підозрюють у вбивстві 18 людей під час стрілянини в американському штаті Мен, знайшли мертвим після триденного розшуку. Курд відкрив стрілянину у барі та боулінгу у місті Льюїстон.