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МЗС Ізраїлю викликало російського посла через візит делегації ХАМАС до Москви

Ізраїль вважає такі кроки Москви підтвердженням позиції щодо законності тероризму проти ізраїльтян. 

МЗС Ізраїлю викликало російського посла через візит делегації ХАМАС до Москви
Фото: EPA/UPG

Посла Росії в Ізраїлі Анатолія Вікторова в неділю викликали в МЗС Ізраїлю у зв’язку з нещодавнім візитом делегації ХАМАС до Москви.

Про це повідомляє Jerusalem Post. 

Посол Симона Гальперін, заступник директора відділу Євразії МЗС, наголосила, що Ізраїль серйозно сприймає відсутність однозначного та чіткого засудження Росією організації ХАМАС і поведінку Росії в міжнародних організаціях.

“Прийом лідерів ХАМАС, які несуть безпосередню відповідальність за смертоносний теракт 7 жовтня, за викрадення заручників і кровопролиття понад 1400 ізраїльтян, передає меседж про законність тероризму проти ізраїльтян”, — заявили в МЗС.

Нагадаємо, нещодавно ЦАХАЛ заявив, що кількість підтверджених заручників у Газі зросла до 239. Раніше було підтверджено 229 полонених. 

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