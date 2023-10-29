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Ватажок ХАМАС: "Ми відволікаємо увагу США від України"

"Росіяни від цього виграли. Ми розраховуємо на підтримку Росії та Китаю".

Ватажок ХАМАС: "Ми відволікаємо увагу США від України"
Халед Машаль
Фото: www.mignews.com

У війні проти Ізраїлю ХАМАС розраховує на підтримку Росії та Китаю.

Про це заявив один із лідерів ХАМАС Халед Машаль, який проживає в Катарі, в інтерв'ю єгипетському телеканалу "Аль-Балад".

Він зазначив, що росіяни виграли від нападу ХАМАС на Ізраїль, тому що це "відволікло увагу США від України".

"Ми розраховуємо на підтримку великих держав - Росії та Китаю. Росіяни виграли від того, що ми зробили, оскільки ми відволікаємо увагу США від України. В Китаї були вражені нашим успіхом. Росіяни сказали нам, що те, що сталося 7/10, вивчатимуть у військових академіях, китайці думають задіяти такий же план у Тайвані. Араби дають урок усьому світу!", - сказав Машаль.

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Нагадаємо, у четвер до Москви прибув "член політбюро ХАМАС" Абу Марзук із делегацією, а також заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані. Такі дії Ізраїль назвав актом підтримки тероризму.

Напередодні Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН щодо визнання дій ХАМАСу терористичними.

Наразі відомо про 21 загиблого та одного зниклого безвісти українця в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня. 

Також читайте про те, чому Україні час визнати ХАМАС терористичною організацією.

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