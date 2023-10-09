Україні час визнати ХАМАС терористичною організацією

На Близькому Сході в перспективі може розпочатися велика війна. Те, що ми нині бачимо в Ізраїлі та у Секторі Гази , – це лише початок. Як заявили в самому ХАМАС, вони рік готувалися до своєї зухвалої атаки на Ізраїль. Підготовку проводили і сили в Лівані та Сирії – місцеві терористичні угруповання на кшталт «Хезболли» та автократичні режими, які є сателітами Ірану і які активно співпрацюють з Росією, отримуючи від неї зброю, гроші та агентурні дані.

Фото: EPA/UPG

Ми усі бачимо, які жахи творять бойовики ХАМАС. Їх результат – це тисячі ракет, що випускають у бік Ізраїлю, сотні і тисячі загиблих та поранених мирних жителів та військових, десятки полонених, купа знищених будинків, скалічені та принижені жінки та люди старшого віку. Усе це називається одним словом – тероризм. А сама по собі ХАМАС – це терористична організація. Україна публічно заявила, що Ізраїль має право на самозахист. Проблема лише в тому, що упродовж років ми не можемо офіційно, на законодавчому рівні назвати речі своїми іменами.

Ми досі не визнали ХАМАС терористичним угрупованням. І це дуже дивно, адже усі наші партнери: США, Канада, Європейський Союз, Японія це зробили. Великобританія, Австралія, Нова Зеландія внесли воєнне хамасівське крило до списку терористичних організацій. Навіть Єгипет та Йорданія заборонили цю структуру. А от Росія, Іран та Китай цього із зрозумілих причин не роблять.

Не варто нагадувати, що Іран – держава, яка виступає на боці Росії у війні проти України і забезпечує Москву дронами, інструкторами та технологіями, вона допомагає РФ зводити заводи з виготовлення безпілотників. Так само не потрібно забувати про те, що росіяни мають давнішній контакт з угрупованням ХАМАС. Щороку глава МЗС Росії Лавров приймає у себе ватажків бойовиків, яких він називає друзями, після чого росіяни направляють у Газу своє озброєння. І потрібно нагадати, що Китай, який нині планує вирішити тайванське питання будь-якими методами на свою користь, нині робить усе можливе, щоби підірвати позиції Заходу та нівелювати роль США у світі.

Фото: EPA/UPG Сергій Лавров та лідер "Хамас" Ісмаїл Ханія

Українська влада на всіх рівнях заявила, що зло, яке ширить ХАМАС, має бути покараним. Так давайте це зробимо – визнаємо терористичною цю організацію, яка виступає за ліквідацію Держави Ізраїль.

Які є причини цього не робити зараз? Відповідна постанова вже зареєстрована у Верховній Раді з 2021 року, причому депутатами від парії «Слуга народу». Хтось вважає, що її потрібно оновити? Добре, оновіть, однак проголосуйте за неї. Ви боїтеся, що це вдарить по позиціях України в регіоні, які і без того не надто потужні? Але зараз ідеться про боротьбу з міжнародним тероризмом, а не про плани з мирного врегулювання проблем на Близькому Сході. Крім того, чимало держав регіону засудили цей напад на Ізраїль.

Проблеми, навпаки, виникнуть, якщо продовжити це законодавче мовчання.

Нині існує висока вірогідність того, що наші стратегічні противники – зрозумілі і поки що завуальовані – відкриють черговий фронт. Цього разу вже близькосхідний. І вони спробують розпорошити сили та гроші Заходу, передусім США. Росіяни вже потирають руки і сподіваються на те, що ситуація довкола Ізраїлю зменшить в довготерміновій перспективі ту підтримку, яку нам надають США.

Ми вже стикаємося з атаками російських пропагандистів та з провокаціями агентури РФ, які розповсюджують фейки про так зване українське озброєння в руках ХАМАС. Це – створення відповідних наративів, які мають сформувати необхідне Москві інформаційне та політичне підґрунтя напередодні виборів у США.

Можна, звісно, говорити про те, що Ізраїль не допомагає Україні, як би в Києві цього бажали. Але якщо не хочеться думати про високе – про те, що нині однозначно треба бути на стороні демократій і стати на один бік з нашими партнерами, – то подумайте про цинічне. Перед Україною нині відкривається вікно можливостей: нам випав шанс нарешті налагодити відносини з Ізраїлем, а паралельно (на тлі виборів у США та непростих перемовин щодо виділення американської допомоги Києву) отримати підтримку чималого єврейського лобі у тому самому Конгресі Сполучених Штатів.

Фото: КМДА Прапор Ізраїля у Києві на підтрику країни

Тож давайте визнаємо ХАМАС терористами.

P.S. Поки що ми бачимо спроби створити близькосхідний фронт. І це війна не лише проти Ізраїлю, а знову-таки проти Заходу та його лідера – США. Близький Схід може стати черговим театром бойових дій. Дай боже, щоби цього не сталося, однак загроза така є. Варто зрозуміти, що з часом може відкритися і тайванський фронт (швидше, аніж більшість експертів вважає), що може розпочатися велике протистояння у Тихому океані. Ключові антагоністи Заходу – Китай, Росія та Іран – грають кожен у свою гру, одначе вони об’єднані єдиним бажанням – знищити нинішній світопорядок. І Москва намагатиметься скористатися тим, що відбуватиметься на двох різних сторонах Азії. Ба більше, вона вже цим користується.