Зеленський пов'язав тактику ХАМАС проти Ізраїлю із тактикою РФ проти українців: "Не пощадили нікого"

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту разом боротися з терористичними державами та організаціями та пов'язав тактику ХАМАС проти Ізраїлю із російською тактикою проти українців. Під час виступу на парламентській асамблеї НАТО в Копенгагені Зеленський сказав, що ізраїльські журналісти в Україні були свідками звірств ворога та масових поховань, як у Бучі, а зараз те саме відбувається в їхній рідній країні, пише The Guardian.

Український президент додав, що ніхто й ніколи не забуде атаки на Ізраїль, яку ХАМАС провів цими вихідними. Він додав, що терористи самі показала свої злочини.

"Тисячі ракет. Розстріл людей в автомобілях. Не пощадили нікого. Самі терористи дали світові кадри своїх звірств і пишалися цим. Навіть мерців намагалися принизити. Все це ми бачили в Ізраїлі", – сказав він.

Зеленський виступав на парламентській асамблеї в режимі відеозв'язку.