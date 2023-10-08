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Німецькі консерватори перемагають на виборах, а союзники Шольця втрачають позиції

"Це є попередженням для Берліна".

Німецькі консерватори перемагають на виборах, а союзники Шольця втрачають позиції
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Консервативний блок Німеччини збереже контроль над Гессеном і Баварією, забезпечуючи політичну спадкоємність в економічно критичних землях, у той час, як панівна коаліція канцлера Олафа Шольца зазнала чергової гострої поразки.

Про це пише Bloomberg.

Християнсько-демократичний союз набрав 35,5% голосів у Гессені, а його баварська сестринська партія, Християнсько-соціальний союз, отримала 37% у своїй землі, згідно з екзит-полами громадського мовника ARD. 

Афілійовані партії складають найбільшу опозиційну групу на національному рівні.

Соціал-демократи Шольца та два їхні партнери – “Зелені” та “Вільні демократи” − втратили підтримку в обох штатах через останню невдачу для керівних партій. 

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Альянс Шольца, який прийшов до влади наприкінці 2021 року, був охоплений внутрішніми чварами, які завдали шкоди його авторитету серед виборців. Разом три партії втратили 10,6 відсоткових пунктів у Гессені та 4,9 відсоткових пунктів у Баварії.

“Коли всі коаліційні партії програють в обох штатах, це означає, що для Берліна є попередження”, − сказав генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт.

Антимігрантська “Альтернатива для Німеччини” здобула підтримку як у Гессені, так і в Баварії, отримавши підтримку за межами колишніх комуністичних східних земель. Ультраправа партія скористалася економічною невизначеністю та занепокоєнням щодо зростання нелегальної імміграції та посіла друге місце після ХДС/ХСС у загальнонаціональних опитуваннях із приблизно 20% − випередивши всі три правлячі партії.

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