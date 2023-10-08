Німецькі консерватори перемагають на виборах, а союзники Шольця втрачають позиції

"Це є попередженням для Берліна".

Консервативний блок Німеччини збереже контроль над Гессеном і Баварією, забезпечуючи політичну спадкоємність в економічно критичних землях, у той час, як панівна коаліція канцлера Олафа Шольца зазнала чергової гострої поразки.

Про це пише Bloomberg.

Християнсько-демократичний союз набрав 35,5% голосів у Гессені, а його баварська сестринська партія, Християнсько-соціальний союз, отримала 37% у своїй землі, згідно з екзит-полами громадського мовника ARD.

Афілійовані партії складають найбільшу опозиційну групу на національному рівні.

Соціал-демократи Шольца та два їхні партнери – “Зелені” та “Вільні демократи” − втратили підтримку в обох штатах через останню невдачу для керівних партій.

Альянс Шольца, який прийшов до влади наприкінці 2021 року, був охоплений внутрішніми чварами, які завдали шкоди його авторитету серед виборців. Разом три партії втратили 10,6 відсоткових пунктів у Гессені та 4,9 відсоткових пунктів у Баварії.

“Коли всі коаліційні партії програють в обох штатах, це означає, що для Берліна є попередження”, − сказав генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт.

Антимігрантська “Альтернатива для Німеччини” здобула підтримку як у Гессені, так і в Баварії, отримавши підтримку за межами колишніх комуністичних східних земель. Ультраправа партія скористалася економічною невизначеністю та занепокоєнням щодо зростання нелегальної імміграції та посіла друге місце після ХДС/ХСС у загальнонаціональних опитуваннях із приблизно 20% − випередивши всі три правлячі партії.