ХАМАС потрібно повністю знищити, епоха розмов з дикунами закінчилася, − представник Ізраїлю в ООН

Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звинуватив палестинське ісламістське угруповання ХАМАС у воєнних злочинах, заявивши, що настав час “знищити терористичну інфраструктуру”.

Про це він заявив перед закритим екстреним засіданням Радбезу ООН, пише Reuters.

“Це воєнні злочини, кричущі задокументовані воєнні злочини”, − сказав він.

“Епоха розмов із цими дикунами закінчилася”, − сказав Ердан журналістам.

Він зазначив, що настав час знищити терористичну інфраструктуру ХАМАС: “повністю її стерти, щоб такі жахи ніколи не повторювалися”.

Дипломати сказали, що Рада Безпеки навряд чи виступить із заявою, а заступник посла США в ООН Роберт Вуд сказав журналістам, що наразі це не є пріоритетом для Вашингтона. Заяви Ради погоджуються консенсусом.

“Я очікую почути від інших членів ради дуже рішуче засудження цих жахливих актів тероризму, скоєних проти ізраїльського народу та його уряду”, − сказав він.

Вуд додав, що не повинно бути “помилкових еквівалентів” між діями ХАМАС і кроками Ізраїлю.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, кількість загиблих в Ізраїлі від атак ХАМАСу зросла до щонайменше 700 осіб. 2150 поранено, з них 300 у важкому стані. Підтвердилася загибель двох громадян України.

Ліванська шиїтська партія “Хезболла” заявила, що не має наміру залишатися осторонь конфлікту між загонами палестинського опору та армією Ізраїлю. Голова виконкому партії Гечем Сафіддін підкреслив, що “палестинські бійці не залишаться віч-на-віч з Ізраїлем".

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