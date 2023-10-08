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Президент Ірану заявив про підтримку палестинського народу: "молиться Аллаху про нові перемоги"

Ібрагім Райсі зателефонував голові політбюро “Хамас”.

Президент Ірану заявив про підтримку палестинського народу: "молиться Аллаху про нові перемоги"
Фото: EPA/UPG

Президент Ірану Ібрагім Райсі зателефонував голові політбюро “Хамас” Ісмаїлу Ханії.

Про це повідомила пресслужба терористичного угруповання.

“"Те, що ви зробили, − це гордість, слава і сила, і Бог − ваша підтримка”, − сказав Раїсі.

Він заявив про підтримку Ірану палестинського народу та сил опору.

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“Ви ощасливили ісламську націю цією ініціативою”, − сказав він, а також зазначив, що молиться Аллаху про нові перемоги.

Нагадаємо, ліванська шиїтська партія “Хезболла” заявила, що не має наміру залишатися осторонь конфлікту між загонами палестинського опору та армією Ізраїлю. Голова виконкому партії Гечем Сафіддін підкреслив, що “палестинські бійці не залишаться віч-на-віч з Ізраїлем". За його словами, члени озброєного крила “Хезболла” перебувають зараз “там, де мають бути”.

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