Нині США можуть оголосити про додаткову допомогу Ізраїлю, - Блінкен

Держсекретар додав, що президент Джо Байден доручив переконатися, що "ми надаємо Ізраїлю все, що йому потрібно зараз, щоб протистояти атакам з боку ХАМАС".

Сполучені Штати Америки 8 жовтня можуть оголосити про додаткову допомогу Ізраїлю.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає CNN.

"Ми розглядаємо конкретні додаткові запити, які зробили ізраїльтяни. Я думаю, ви, напевно, почуєте про це більше сьогодні пізніше", — сказав Блінкен.

Блінкен сказав, що президент Джо Байден доручив переконатися, що "ми надаємо Ізраїлю все, що йому потрібно зараз, щоб протистояти атакам з боку ХАМАС".

Держсекретар додав, що США отримали повідомлення про зниклих безвісти і загиблих американців, і адміністрація працює понаднормово, щоб перевірити цю інформацію.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден запевнив у “твердій підтримці” Ізраїлю та застеріг інші угрупування від приєднання до нападу на Ізраїль.

Нині прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів телефонні розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.