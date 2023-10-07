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Байден запевнив у “твердій підтримці” Ізраїлю та застеріг інші угрупування від приєднання до нападу на Ізраїль

Президент США підтримав право Ізраїлю на самооборону. 

Байден запевнив у “твердій підтримці” Ізраїлю та застеріг інші угрупування від приєднання до нападу на Ізраїль
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден запевнив у “твердій підтримці” Ізраїлю та застеріг інші угрупування від приєднання до нападу на Ізраїль. 

«Сьогодні народ Ізраїлю піддається нападу, організованому терористичною організацією ХАМАС. У цей трагічний момент я хочу сказати їм, усьому світу та терористам у всьому світі, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль. Ми ніколи не залишимо їх, ми подбаємо про те, щоб вони отримували допомогу, якої потребують їхні громадяни, і вони могли продовжувати захищати себе», – сказав Байден у ефірі в супроводі держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Президент зазначив, що світ бачив жахливі зображення тисяч ракет, які протягом кількох годин летіли на ізраїльські міста. 

“Терористи ХАМАСу переходять територію Ізраїлю, вбиваючи не лише ізраїльських солдатів, але й ізраїльських мирних жителів на вулицях, у їхніх будинках, невинних людей убивають, поранюють, цілі родини взяті в заручники ХАМАСом… Ізраїль має право захищати себе та свій народ, крапка. Терористичним атакам ніколи не можна виправдовуватись, і моя адміністрація підтримує безпеку Ізраїлю як скеля і непохитно”, - зазначив Байден.

 

При цьому Байден доручив своїй команді підтримувати постійний контакт з лідерами в усьому регіоні, зокрема в Саудівській Аравії, Палестинській автономії, Туреччині, Єгипті, Катарі, Омані, ОАЕ та Європі.

Він каже, що залишатиметься в тісному контакті з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, з яким він розмовляв раніше сьогодні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час звернення до нації заявив, що Ізраїль помститься за цей чорний день. Він закликав жителів Гази тікати, оскільки ізраїльські військові будуть знищувати бойовиків ХАМАСу на цій території.

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