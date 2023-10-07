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ХАМАС скоро зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить високу ціну, - міністр оборони Ізраїлю

Він пообіцяв змінити обличчя реальності в Газі на 50 років вперед. 

ХАМАС скоро зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить високу ціну, - міністр оборони Ізраїлю
Йоав Галлант
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ХАМАС заплатить високу ціну за атаку на Ізраїль, повідомляє The Times of Israel. 

«Вони не розрізняли жінок, дітей і людей похилого віку, вони завдавали шкоди всім. [ХАМАС] незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну», — сказав Галант у відеозаяві.

«Ми змінимо обличчя реальності в Газі на 50 років вперед», – додає Галант.

Нагадаємо, ввечері 7 жовтня бойовики ХАМАС знову завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Постраждали не менше 9 мирних жителів, четверо з них - у Тель-Авіві.

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