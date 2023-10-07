Унаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинули щонайменше 100 осіб, понад 900 постраждали

Унаслідок масштабної атаки ХАМАС по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 - постраждали.
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що наразі 908 постраждалих були доставлені до лікарень внаслідок тривалої терористичної атаки ХАМАС на південь та центральну частину Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці було завдано масованого ракетного удару.
Старший військовий командувач ХАМАС Мохаммад ад-Дейф заяявив, що по Ізраїлю було випущено 5000 ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.
Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.
ЄС, США, Україна та низка інших держав засудили атаки по Ізраїлю. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення.