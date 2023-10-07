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Унаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинули щонайменше 100 осіб, понад 900 постраждали

Наразі 908 постраждалих були доставлені до лікарень.

Унаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинули щонайменше 100 осіб, понад 900 постраждали
Фото: EPA/UPG

Унаслідок масштабної атаки ХАМАС по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 - постраждали.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що наразі 908 постраждалих були доставлені до лікарень внаслідок тривалої терористичної атаки ХАМАС на південь та центральну частину Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці було завдано масованого ракетного удару.

Старший військовий командувач ХАМАС Мохаммад ад-Дейф заяявив, що по Ізраїлю було випущено 5000 ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС. 

ЄС, США, Україна та низка інших держав засудили атаки по Ізраїлю. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення.

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