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Авіакомпанії скасовують рейси до Ізраїлю

Країна продовжує відбивати масштабну атаку бойовиків ХАМАС. 

Авіакомпанії скасовують рейси до Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Авіакомпанії скасовують рейси до Ізраїлю, повідомляє DW. 

Зокрема, представник найбільшої німецької авіакомпанії Lufthansa раніше повідомив, що компанія здійснить ще один рейс з Тель-Авіва до Франкфурта-на-Майні, але всі інші сьогоднішні рейси до Тель-Авіва і з нього будуть скасовані.

Також ЗМІ повідомляють, що рейси до Ізраїлю скасовують інші великі авіакомпанії Європи, включаючи Austrian Airlines, Swiss Air, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air і Air Baltic.

Нагадаємо, ввечері 7 жовтня бойовики ХАМАС знову завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Постраждали не менше 9 мирних жителів, четверо з них - у Тель-Авіві. 

Раніше бойовики пообіцяли помститися за знищення сьогодні ізраїльською армією двох висоток у Газі.

Ізраїль збирає чотири дивізії військових для сухопутної операції в районі Сектору Гази. Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил.

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