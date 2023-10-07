Авіакомпанії скасовують рейси до Ізраїлю, повідомляє DW.

Зокрема, представник найбільшої німецької авіакомпанії Lufthansa раніше повідомив, що компанія здійснить ще один рейс з Тель-Авіва до Франкфурта-на-Майні, але всі інші сьогоднішні рейси до Тель-Авіва і з нього будуть скасовані.

Також ЗМІ повідомляють, що рейси до Ізраїлю скасовують інші великі авіакомпанії Європи, включаючи Austrian Airlines, Swiss Air, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air і Air Baltic.

Нагадаємо, ввечері 7 жовтня бойовики ХАМАС знову завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Постраждали не менше 9 мирних жителів, четверо з них - у Тель-Авіві.

Раніше бойовики пообіцяли помститися за знищення сьогодні ізраїльською армією двох висоток у Газі.

Ізраїль збирає чотири дивізії військових для сухопутної операції в районі Сектору Гази. Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил.