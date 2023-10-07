Ізраїль припиняє постачання електроенергії до Сектору Гази, – міністр енергетики

Ізраїль припиняє постачання електроенергії до Сектору Гази.
Про це у соцмережі X повідомив міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац.
“Я підписав наказ про припинення постачання електроенергії до Сектору Гази. Що було, того не буде”, - написав міністр.
חתמתי על צו המורה לחברת החשמל להפסיק את אספקת החשמל לרצועת עזה. מה שהיה לא יהיה.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 7, 2023
Зазначимо, що більше 60% електроенергії Сектор Гази отримує від Ізраїлю. Але також палестинці цієї місцевості імпортують електроенергію з Єгипту і мають власне виробництво (близько чверті від усього обсягу).
Нагадаємо, Ізраїль збирає чотири дивізії військових для сухопутної операції в районі Сектору Гази. Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил.
Як повідомлялося, внаслідок масштабної атаки ХАМАС по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 - постраждали.
ЄС, США, Україна та низка інших держав засудили атаки по Ізраїлю. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення.