Ізраїль припиняє постачання електроенергії до Сектору Гази, – міністр енергетики

Більше 60% електроенергії Сектор Гази отримує від Ізраїлю.

Ізраїль припиняє постачання електроенергії до Сектору Гази.

Про це у соцмережі X повідомив міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац.

“Я підписав наказ про припинення постачання електроенергії до Сектору Гази. Що було, того не буде”, - написав міністр.

חתמתי על צו המורה לחברת החשמל להפסיק את אספקת החשמל לרצועת עזה. מה שהיה לא יהיה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 7, 2023

Зазначимо, що більше 60% електроенергії Сектор Гази отримує від Ізраїлю. Але також палестинці цієї місцевості імпортують електроенергію з Єгипту і мають власне виробництво (близько чверті від усього обсягу).

Нагадаємо, Ізраїль збирає чотири дивізії військових для сухопутної операції в районі Сектору Гази. Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил.

Як повідомлялося, внаслідок масштабної атаки ХАМАС по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 - постраждали.

ЄС, США, Україна та низка інших держав засудили атаки по Ізраїлю. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення.