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Ізраїль припиняє постачання електроенергії до Сектору Гази, – міністр енергетики

Більше 60% електроенергії Сектор Гази отримує від Ізраїлю. 

Ізраїль припиняє постачання електроенергії до Сектору Гази, – міністр енергетики
Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац
Фото: EPA/UPG

Ізраїль припиняє постачання електроенергії до Сектору Гази.

Про це у соцмережі X повідомив міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац.

“Я підписав наказ про припинення постачання електроенергії до Сектору Гази. Що було, того не буде”, - написав міністр.

Зазначимо, що більше 60% електроенергії Сектор Гази отримує від Ізраїлю. Але також палестинці цієї місцевості імпортують електроенергію з Єгипту і мають власне виробництво (близько чверті від усього обсягу). 

Нагадаємо, Ізраїль збирає чотири дивізії військових для сухопутної операції в районі Сектору Гази. Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил.

Як повідомлялося, внаслідок масштабної атаки ХАМАС по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 - постраждали.

ЄС, США, Україна та низка інших держав засудили атаки по Ізраїлю. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення.

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