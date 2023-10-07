Бразилія скликає засідання Радбезу ООН через події в Ізраїлі

Уряд країни також закликає усі сторони виявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації.

Бразилія, яка зараз головує в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, скликатиме екстрене засідання чрез події в Ізраїлі.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.

Уряд Бразилії засудив низку атак, здійснених сьогодні на Ізраїль з сектора Гази та висловив співчуття родинам загиблих, а також солідарність із народом Ізраїлю.

Окрім того, уряд Бразилії закликає усі сторони виявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації.

"Будучи головою Ради безпеки ООН, Бразилія скликає екстрене засідання цього органу", - йдеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, внаслідок масштабної атаки ХАМАС по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 - постраждали.

ЄС, США, Україна та низка інших держав засудили атаки по Ізраїлю. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення.