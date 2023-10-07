В МЗС України засудили терористичні атаки на Ізраїль

У ЄС також заявили про солідарність з Ізраїлем у зв'язку з нападом ХАМАС.

Міністерство закордонних справ України засудило терористичний напад ХАМАСу на Ізраїль у суботу, вранці. Про це зазначається у повідомленні МЗС України в мережі "Х".

"Україна рішуче засуджує терористичні атаки на Ізраїль, зокрема ракетні обстріли мирного населення Єрусалима і Тель-Авіва. Ми висловлюємо підтримку Ізраїлю в його праві на захист себе і свого народу", – йдеться у повідомленні.

У свою чергу Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у соцмережі X заявив про солідарність з Ізраїлем у зв'язку з нападом ХАМАС.

"ЄС висловлює солідарність з Ізраїлем у цей важкий час. Ми беззастережно засуджуємо атаки ХАМАС. Це жахливе насильство треба негайно припинити. Тероризм і жорстокість нічого не вирішують", – написав Боррель.

Нагадаємо, палестинські терористи в секторі Гази в суботу вранці завдали ракетного удару по південних і центральних районах Ізраїлю. Відомо, що десятки палестинських бойовиків на вантажівках і парапланах проникли із сектора Гази на територію Ізраїлю. У ХАМАС заявляють, що захопили 35 ізраїльських громадян.

Зі свого боку армія оборони Ізраїлю оголосила про початок операції "Залізні мечі" у зв'язку з масштабними атаками ХАМАС. Представник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що по Ізраїлю було випущено понад 2,2 тис. ракет, а бойовики ХАМАС просочилися в країну суходолом, повітрям і морем.