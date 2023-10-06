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Ракети Taurus життєво необхідні, - посол України в Німеччині Макеєв

Йдеться про потреби українських військових і про виживання. 

Ракети Taurus життєво необхідні, - посол України в Німеччині Макеєв
Фото: Укрінформ

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв вважає, що Україні необхідні німецькі крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на розмову дипломата з виданнями медіагрупи Funke.

“Наразі йдеться не про мої персональні почуття. Йдеться про потреби наших військових і про виживання. Ракети Taurus життєво необхідні”, - розповів Макеєв.

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Водночас колишня представниця ФРН у Генеральному секретаріаті НАТО Штефані Бабст в інтерв’ю Phoenix різко розкритикувала відмову уряду Німеччини постачати Україні крилаті ракети.

“Цілком очевидно, що федеральний уряд Німеччини не готовий підтримати поточний контрнаступ України”, - заявила Бабст.

Вона вважає, що нерішуча позиція уряду переростає в політичний розрахунок, щоб Україна не перемагала у військовій сфері.

У Бабст складається враження, що Шольц готовий “жити в Європі з Росією, яка підтримує терор і шантажує ядерною зброєю”.

“Росія розраховує на те, що є такі країни, як Німеччина, які бояться”, - заявила Штефані Бабст та порадила Україні звернутися по допомогу до “партнерів, які розуміють, про що йдеться”.

Раніше повідомлялось, що Шольц не дає дозвіл на передачу ракет Taurus Україні, бо хоче уникнути “ескалації” і щоб не стати “частиною конфлікту”. Він також згадав про конституційні обмеження, але не зазначив, про що саме йдеться.

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