Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло понад 50 людей (оновлено)
Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло понад 50 людей (оновлено)
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
ГоловнаСвіт

США оголосили персонами нон ґрата двох співробітників посольства Росії

Це відповідь на аналогічні дії Москви щодо американських дипломатів у вересні.

США оголосили персонами нон ґрата двох співробітників посольства Росії
Фото: rada.gov.ua

Сполучені Штати Америки висилають двох співробітників російського посольства, які працюють у США, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника американського Державного департаменту, це відповідь на аналогічні дії Москви у вересні.

"У відповідь на вислання Російською Федерацією під надуманим приводом двох дипломатів посольства США в Москві Державний департамент США оголосив персонами нон ґрата двох співробітників російського посольства, які працюють у Сполучених Штатах", – сказав речник.

Держдеп не має наміру "миритися з практикою переслідування російським урядом наших дипломатів" і ці діє є "чітким сигналом, що неприйнятні дії проти співробітників нашого посольства в Москві матимуть наслідки".

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, Велика Британія зобов'язала російських дипломатів повідомляти про свої поїздки територією Сполученого Королівства. А у вересні МЗС Данії повідомило послу Росії Володимиру Барбіну про скорочення чисельності російського посольства в Копенгагені. Його кількість має бути скорочена до рівня, відповідного штату посольства Данії в Москві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies