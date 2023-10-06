США оголосили персонами нон ґрата двох співробітників посольства Росії

Це відповідь на аналогічні дії Москви щодо американських дипломатів у вересні.

Сполучені Штати Америки висилають двох співробітників російського посольства, які працюють у США, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника американського Державного департаменту, це відповідь на аналогічні дії Москви у вересні.

"У відповідь на вислання Російською Федерацією під надуманим приводом двох дипломатів посольства США в Москві Державний департамент США оголосив персонами нон ґрата двох співробітників російського посольства, які працюють у Сполучених Штатах", – сказав речник.

Держдеп не має наміру "миритися з практикою переслідування російським урядом наших дипломатів" і ці діє є "чітким сигналом, що неприйнятні дії проти співробітників нашого посольства в Москві матимуть наслідки".

Нагадаємо, Велика Британія зобов'язала російських дипломатів повідомляти про свої поїздки територією Сполученого Королівства. А у вересні МЗС Данії повідомило послу Росії Володимиру Барбіну про скорочення чисельності російського посольства в Копенгагені. Його кількість має бути скорочена до рівня, відповідного штату посольства Данії в Москві.