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У Сирії унаслідок атаки дронів на вручення дипломів у військовій академії загинуло щонайменше 89 людей

Міністр оборони залишив церемонію за кілька хвилин до атаки.

У Сирії унаслідок атаки дронів на вручення дипломів у військовій академії загинуло щонайменше 89 людей
Похорони загиблих під час атаки безпілотників на військову академію у Сирію, 6 жовтня 2023 року
Фото: EPA/UPG

У Сирії внаслідок атаки ударних безпілотників на військову академію в місті Хомс на заході країни загинуло щонайменше 89 людей.

Про це пише BBC.

Безпілотники вдарили під час випускної церемонії, на якій були присутні сім'ї курсантів. Серед загиблих є жінки та діти.Британська моніторингова група заявила про 116 убитих.

Сирійська армія звинуватила в нападі “терористичні групи, яких підтримують відомі міжнародні сили”. Від повстанців і джихадистів, які борються з урядом у громадянській війні в країні, заяв не було.

Збройні сили Сирії вважають, що “цей акт безпрецедентним злочином”. Військові оголосили, що дадуть рішуче відповідь “цим терористичним групам, де б вони не були”.

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Міністерство охорони здоров’я повідомило, що унаслідок удару постраждали 277 осіб, а серед загиблих – 31 жінка та п’ятеро дітей.

На церемонії вручення дипломів був присутній міністр оборони Сирії, який залишив її за кілька хвилин до атаки.

Спеціальний посланець ООН у Сирії Гейр Педерсен назвав напад на академію “жахливим” і закликав усі сторони конфлікту “виявляти максимальну стриманість”.

Фото: EPA/UPG

Крім того, у четвер у Сирії щонайменше 10 людей загинули внаслідок ударів турецьких безпілотників у контрольованому курдами регіоні на північному сході країни. Вони були викликані бомбовою атакою в Анкарі, відповідальність за яку взяли курдські бойовики. Сирійські правозахисники повідомили, що цілями були 17 об’єктів, низка яких була пов’язана з Сирійськими демократичними силами (SDF)  альянсом ополченців, який підтримується США і який очолюють курди, а також електростанція в Камішли, водозаправна станція поблизу Хассаке та нафтове родовище.

Понад півмільйона людей загинули в громадянській війні, яка вибухнула після того, як президент Башар Асад жорстоко розігнав мирні продемократичні демонстрації в 2011 році. Близько 6,8 мільйонів людей є внутрішньо переміщеними особами, а ще шість мільйонів − біженці або шукачі притулку за кордоном.

Нагадаємо, вчора американський винищувач F-16 збив у Сирії турецький безпілотник. БпЛА помітили під час повітряної атаки в зоні обмеженої дії США. Це перший випадок ураження американськими військами літального апарату іншої країни НАТО. У відповідь Анкара посилила авіаудари по курдських союзниках американців у Сирії.

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