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Винищувач США збив турецький ударний безпілотник у Сирії

БпЛА перебував менше ніж у кілометрі від американських сил.

Винищувач США збив турецький ударний безпілотник у Сирії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Американський винищувач F-16 збив у Сирії турецький безпілотник. БпЛА помітили під час повітряної атаки в зоні обмеженої дії США. Це перший випадок ураження американськими військами літального апарату іншої країни НАТО, пише Радіо Свобода

Близько 7:30 ранку за місцевим часом сили США помітили безпілотник, що завдав ударів поблизу Хасаки, повідомив на бригадний генерал Пет Райдер. Деякі з ударів були завдані в оголошеній зоні обмеження дії США, йдеться на сайті Пентагону.

"Командири США оцінили, що БпЛА, який зараз знаходився менш ніж за півкілометра від сил США, представляв потенційну загрозу, і винищувачі F-16 США згодом збили БпЛА в порядку самооборони приблизно об 11:40 за місцевим часом", – сказав Райдер.

Іциндент обговорили міністр оборони США Ллойд Дж. Остін і міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер. Обидва міністри погодилися, що хоча інцидент "викликає жаль", але увага повинна залишатися на місії з перемоги над ІДІЛ у Сирії.

Райдер наголосив, що Туреччина та США залишаються важливими союзниками.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що збитий апарат не належав збройним силам Туреччини. Міністерство оборони повідомило, що вчора проводило операцію проти терористичних цілей у регіонах Тель-Ріфат, Сізіре та Дерік на півночі Сирії.

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