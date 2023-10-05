Молдова запроваджує безкоштовний транзит газу для України

За даними оператора газотранспортної системи країни, GTSU, в рамках значної зміни енергетичної політики Молдова почала імпорт газу з Європи через Україну, – пише BNN Breaking.

«Цей крок послідував за правками до законодавства Молдови, які дозволяють компаніям використовувати так звані методи «backhaul» (ред. зворотнього зв'язку) у точках з’єднання з Україною», – йдеться у матеріалі.

Така нова політика Молдови дозволяє Україні імпортувати газ з півдня через Трансбалканський газотранспортний коридор. Тепер Україна має доступ до газових мереж у Південно-Східній Європі після успішних пробних поставок молдовським газовим оператором Moldovatransgaz наприкінці січня.

Реалізація цієї політики також означає, що Україна може імпортувати до 17 мільйонів кубометрів природного газу на добу через Трансбалканський і Ясси-Кишинівський газопроводи .

Рішення Молдови дозволити вільний транзит газу в Україну є вигідним не лише для її сусіда, але й має значні наслідки для самої Молдови.

Маючи понад чверть мільярда кубометрів газу в запасах, збережених в Румунії та Україні, Молдова стверджує, що має достатньо запасів на зиму. На тлі звинувачень з боку Росії в незаконному зберіганні газу в Україні Молдова уточнила, що енергоносії, які зберігаються в Україні, закуповувалися на вільному ринку, а не у "Газпрому".

Рішення Молдови дозволити безоплатний транзит газу в Україну не тільки вигідне Києву, а й має серйозні наслідки для Кишинева. Маючи в запасах понад чверть мільярда кубометрів газу, що зберігаються в Румунії та Україні, Молдова стверджує, що в неї є достатні запаси на зиму.

На тлі звинувачень Росії в незаконному зберіганні газу в Україні Молдова уточнила, що енергію, яку там зберігають, було куплено на вільному ринку, а не у "Газпрому".

Видання уточнює, що необхідність у такому рішенні виникла після того, як "Газпром" скоротив постачання природного газу в Молдову на 30 % у жовтні 2022 року і на 56 % у грудні 2022 року.

Прем'єр-міністр Молдови повідомив, що країна не буде купувати газ у Росії для правого берега Дністра, бо їй вдалося придбати блакитне паливо у європейських постачальників за кращою ціною. У грудні 2022 року Молдова припинила використовувати постачання від “Газпрому” і за фінансової допомоги ЄС тепер покладається на західні джерела.