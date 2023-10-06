Кальдера (конус вулкана, що просів углиб) всіяна 24 кратерами. Вона набагато більша за сусідній Везувій.

Італійський уряд планує можливу масову евакуацію десятків тисяч людей, які живуть навколо супервулкану Кампі Флегрей поблизу Неаполя.

Про це пише Reuters з посиланням на чиновників.

Уряд сьогодні обговорить нові заходи безпеки, які включають перевірку міцності будівель у цьому районі після місяців повторних землетрусів.

Район Флергейських полів розташований приблизно за 20 кілометрів від Неаполя. Він “всіяний” містами та селами, зокрема Поццуолі, Аньяно та Баколі, населення яких перевищує 500 000 осіб.

Кальдера (конус вулкана, що просів углиб, - ред.) всіяна 24 кратерами і є набагато більшим вулканом, ніж сусідній Везувій, який зруйнував стародавнє римське місто Помпеї в 79 році нашої ери.

Лише за останній місяць тут сталося понад 1100 землетрусів, зокрема землетрус магнітудою 4 у понеділок і магнітудою 4,2 минулого тижня − найсильніший у цьому регіоні за чотири десятиліття.

Експерти кажуть, що підвищена сейсмічна активність, ймовірно, пов’язана з явищем, відомим як брадисейзм, коли Земля піднімається або опускається залежно від циклу, викликаного заповненням або спорожненням підземних магматичних камер.

Більшість вулканологів кажуть, що неминучої загрози виверження немає. Але оскільки ґрунт наразі підіймається на 1,5 см щомісяця, це може вплинути на місцеві будівлі. Міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі заявив цього тижня, що евакуація буде розпочата лише у разі “крайньої необхідності”.

Місцеві ЗМІ повідомили, що група лікарень у цьому районі почне тестування евакуації з п’ятниці, щоб переконатися, що вони готові протистояти сильнішим землетрусам або виверженням.

Фото: EPA/UPG

Востаннє Флергейські поля зазнали подібного сплеску землетрусів у 1980-х роках. Тоді близько 40 тисяч людей були тимчасово евакуйовані з сусіднього Поццуолі. Останнє значне виверження відбулося в 1538 році. Дослідники вважають, що одне з найбільших вивержень відбулося 39 000 років тому і могло призвести до вимирання неандертальців. Магму цього вибуху знайшли приблизно за 4500 км в Гренландії.