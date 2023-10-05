Прем'єр Вірменії, президенти Євроради, Франції і канцлер Німеччини опублікували заяву за результатами зустрічі

Сторони виступають за додаткову гуманітарну допомогу Вірменії та визнають її територіальну цілісність.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися у Гранаді з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

За підсумками цієї зустрічі оприлюднили спільну заяву лідерів, йдеться на сайті Євроради.

Мішель, Макрон та Шольц підкреслили свою підтримку незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів Вірменії. Також вони висловили підтримку зміцненню відносин між країною та ЄС.

Es braucht einen dauerhaften Frieden und keine weitere militärische Eskalation zwischen #Armenien und #Aserbaidschan. Voraussetzung ist die gegenseitige Anerkennung der territorialen Integrität. Wir wollen unterstützen und haben heute mit @NikolPashinyan dazu gesprochen. #EPC pic.twitter.com/C8w2so0zht — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 5, 2023

Сторони погодились із необхідністю надання додаткової гуманітарної допомоги Вірменії, оскільки вона зіткнулася з наслідками нещодавнього масового переміщення карабахських вірмен. У заяві йдеться, що біженці повинні мати можливість вільно здійснювати своє право на повернення до своїх будинків та місць проживання без будь-яких умов, під міжнародним контролем та з належною повагою до своєї історії, культури та прав людини.

Учасники зустрічі виступили за нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету, непорушності кордонів та територіальної цілісності Вірменії (29 800 км 2) та Азербайджану (86 600 км 2).

Очільники держав закликали до дотримання принципу незастосування сили та загрози застосування сили та розширення регіонального співробітництва і відкриття всіх кордонів, зокрема, кордону між Вірменією та Туреччиною, а також до відкриття регіональних зв'язків на основі поваги до суверенітету та юрисдикції країн.

Європейські лідери закликали Вірменію та Азербайджан звільнити всіх затриманих та співпрацювати, щоб вирішити долю зниклих безвісти та полегшити роботу з розмінування.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився брати участь у нинішній зустрічі в Гранаді. Азербайджанські дипломат повідомили, що причиною стала "деструктивна позиція Франції, а також незгода Парижа та Берліна на участь у зустрічі Туреччини". За таких умов азербайджанська сторона відмовилася від проведення переговорів.

Напередодні з’явилась інформація, що Азербайджан затримав колишніх президентів Нагірного Карабаху. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.