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Голова технічного уряду Словаччини запевнив Зеленського в постійній підтримці України

Під час зустрічі в Гранаді в.о. голови словацького уряду пообіцяв Володимиру Зеленському підтримку.

Голова технічного уряду Словаччини запевнив Зеленського в постійній підтримці України
Фото: Ludovit Odor

Голова технічного уряду Словаччини Людовіт Одор зустрівся з президентом України під час саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді. Про це Одор повідомив у соцмережі X.

"Ми прагнемо миру в усій Європі: у великих і малих країнах, на сході й заході. Наші спільні цінності та бачення об'єднують нас, і Україна – їхня частина. У Гранаді ми запевнили Володимира Зеленського, що він може розраховувати на нашу постійну підтримку", – зазначив у повідомленні Одор.

Нагадаємо, лідер партії Smer, що перемогла на виборах у Словаччині, Роберт Фіцо, проти надання військової допомоги Україні.

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