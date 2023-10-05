​Київ "поставив на паузу" розгляд скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину в СОТ, - торгпред

Київ "поставив на паузу" розгляд скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину у Світовій організації торгівлі, аби вирішити загалом питання торгівлі нашої держави з країнами Євросоюзу.

Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС. Ми бачимо, що ця проблема (ввезення української сільськогосподарської продукції - Ред.) буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота. Тому, поки ми шукаємо практичне рішення, наші спори в СОТ на сьогодні на паузі", - сказав Качка.

За його словами, наразі наша держава проводить консультації, на які передбачено 60 днів, оскільки для спору в СОТ не створювали робочий орган.

Торгпред також повідомив, що Київ уже врегулював митне оформлення товарів, які йдуть транзитом через п'ять сусідніх держав і назвав це великим спільним досягненням. "У нас залишився єдиний чутливий пункт - це питання того, коли можуть бути відкриті ринки сусідніх країн для українських товарів. Це - мінімальна проблема, тому що ми туди не продаємо багато зернової продукції. Але це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС", - додав Качка.

Торгпред вважає, що проблему із ввезенням української сільгосппродукції усунуть у "найближчі тижні та місяці".

Щодо Польщі, то з цією державою ситуацію обговорять після виборів. "До того станом на зараз на адресу Польщі немає запитів на ліцензії на експорт від українських компаній, що є додатковим показником, що немає масивного тиску експорту на внутрішній ринок Польщі. Ми використовуємо цей час, щоб показати, що в реальності чіткий інтерес українських експортерів - просто експортувати в ті держави-члени ЄС, де запит на українські товари справді високий", - сказав Качка і додав, що ""цієї осені ринок заспокоїться".

Нагадаємо, Україна розробила процедуру верифікації експорту 4 агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії. І наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження. Ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль перенесуть з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва).

Тим часом Болгарія забороняє ввезення соняшника з України до кінця листопада.