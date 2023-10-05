Бюджетний комітет Ради схвалив до другого читання законопроєкт щодо вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів

Серед іншого, зміни до другого читання передбачають те, що «звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%.

Комітет з питань бюджету Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт 10037 щодо вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів.

Про це повідомила голова Комітету Роксолана Підласа.

Комітет з питань бюджету підтримав законопроект 10037 з наступними змінами до 2 читання:

1) «звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення),

2) у 2024 році реверс не вилучається з усіх громад,

3) у 2024 році всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями,

4) закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім пункту про вилучення «військового ПДФО», який застосовується в 1 жовтня 2023 року

5) села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати)

6) залишки на рахунках ОМС можна буде використовувати також на лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії.

Бюджет-2024: без військового ПДФО на місцях, коштів на ремонт доріг і ДФРР

Нагадаємо, 19 вересня Бюджетний комітет підтримав вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів і спрямування його до державного. 50% суми має йти в Держспецзвʼязку, інша половина – в Мінстратегпром.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що військовий ПДФО вирішили забрати з бюджетів громад, аби спрямувати ці кошти на виробництво зброї та боєприпасів. Громади самостійно таким займатися не можуть, тому податок спрямують у державний бюджет.

Проти цього виступила низка мерів та Асоціація міст України. Якщо відповідний урядовий законопроєкт ухвалять, то в громадах поменшає на 120 млрд гривень.