Серед ключових галузей, на які звертають увагу інвесторів - переробна, військово-промисловий комплекс, високі технології, машинобудування, критична сировина, підтримка бізнесу, розвиток державно-приватного партнерства та концесії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із делегацією Інституту Маккейна та представниками американського бізнесу, під час якої сторони обговорили перспективи інвестування й роботи в Україні.

Фото: Пресслужба КМУ

Фото: Пресслужба КМУ

Глава уряду озвучив ключові напрями для інвестування, серед яких - переробна галузь, військово-промисловий комплекс, високі технології, машинобудування, критична сировина, підтримка бізнесу, розвиток державно-приватного партнерства та концесії.

На зустрічі також ішлося про пріоритети швидкого відновлення.

"Закликав американські компанії долучатися. Маємо низку переваг для бізнесу: інвестиційний супровід, індустріальні парки, Дія. City. Крім того, активно співпрацюємо з міжнародними агентствами над покриттям воєнних ризиків. Маємо вже перший кейс страхування Світовим банком приватного інвестора в Україні", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно глава Мінекономіки Юлія Свириденко повідомила, що президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством. Це рішення серед іншого дозволяє польській державній Корпорації страхування KUKE надавати ефективнішу допомогу приватному бізнесу, який зацікавлений у відбудові України.

Тим часом перебуваючи у Торонто Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели зустріч із представниками канадського бізнесу. Зеленський закликав канадців заходити на український ринок та інвестувати в Україну.