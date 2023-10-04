Сунак закликав партнерів надати Україні все необхідне для перемоги

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав партнерів надати Україні все необхідне, щоб "українці завершили роботу".

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Сунак нагадав, що Велика Британія була першою країною, яка надала Києву танки. Тепер понад 10 країн зробили те саме. Також Британія була першою країною, яка погодилася навчати українських пілотів. Тепер це роблять понад десяток інших.

"Я кажу це нашим союзникам, дайте Володимиру Зеленському потрібні інструменти, і українці закінчать роботу", – зазначив британський прем’єр.

We were the first country to send tanks to Kyiv, now more than 10 others have followed.



We were the first country to agree to train Ukrainian pilots, now over a dozen others do too.



I say this to our allies, give @ZelenskyyUa the tools, the Ukranians will finish the job. pic.twitter.com/rtTlaqNdsr — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 4, 2023

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що домовленості про гарантії безпеки для України на саміті у Вільнюсі не замінять її членства в НАТО. Сунак також привітав скасування ПДЧ для України, що відкриває шлях до членства в Альянсі в майбутньому.