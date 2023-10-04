Окупанти обстріляли село на Херсонщині та поранили чоловіка

Сьогодні під час повітряної тривоги російські військові обстріляли село Садове Херсонської області. Внаслідок атаки є поранений.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"Окупаційні війська обстріляли Садове. Попередньо, постраждав 65-річний чоловік, котрий знаходився на подвірʼї оселі", – йдеться у повідомленні.

В області з 15:37 по 16:02 була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни здійснили здійснив 100 обстрілів Херсонської області, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів. Через російську агресію одна людина загинула, ще 16 – дістали поранення.