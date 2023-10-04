Понад 20 кораблів планують пройти новим "коридором" у Чорному морі, – речник МВС

Ситуація у Чорному та Азовському морях є контрольованою, хоча складною.

Наразі три судна курсують з українських портів. Ще понад 20 суден планують пройти новим "коридором" у Чорному морі.

Про це повідомив у Медіацентрі Україна речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Станом на зараз у нас на вихід іде три судна з портів наших українських. Загалом на захід по новому "коридору" маємо 12, на вихід – 10 і треба додати оці три, які зараз виходять", – зазначив речник.

За його інформацією, ситуація у Чорному та Азовському морях є контрольованою, хоча і складною. У Чорному морі перебувають до п’яти одиниць ворожих кораблів. Росіяни посилили охорону так званого Кримського мосту. Там зараз чотири кораблі та п'ять катерів, які повернулися до пасивного режиму несення служби.

В Азовському морі є два ракетоносії, загальний залп може становити до восьми одиниць. Також присутній один бойовий корабель.

"Поки що не знаю, чим це викликано, але бачимо зміну тактики. Вони намагаються періодично переміщувати одиниці між різними портами. У Севастополь намагаються заходити якомога рідше, бо не відчувають там того рівня безпеки, до якого вони звикли", – зазначив Плетенчук.

Решта кораблів тримаються ближче до Новоросійської бази. Періодично вони стали заходити в Азовське море.

Нагадаємо, що в серпні цього року запрацював тимчасовий морський "коридор", який був створений передусім для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.