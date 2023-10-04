Міноборони затвердило зразок-еталон для навушників спеціальних.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Навушники мають:
- систему активного зниження шумів,
- функцію захисту органів слуху від гучних звуків пострілів й вибухів.
Зазначається, що військовослужбовці ЗСУ тестували навушники спеціальні під час проведення військових (дослідних) випробувань, та з семи представлених моделей, позитивний відгук і рекомендацію до постачання у військо надали двом із них.
У взаємодії з ДП «Укрметртестстандарт», проведено ряд технічних вимірювань і визначено кращі показники акустичної ефективності, шумопоглинання та методики перевірки даного предмету.
В Міноборони затвердили зразок-еталон для обраних моделей навушників спеціальних. Наступні кроки - визначення потреб й оголошення торгів для закупівель й постачання військовослужбовцям Збройних Сил України.
Нагадаємо, раніше Міноборони допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль “ШаБля”. Крім українських захисників, “ШаБлю” високо оцінив і експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Зазначимо, у вересні Рада ухвалила постанову, яка гарантує підрядникам Міноборони компенсацію економічно обґрунтованих витрат. Цю постанову ухвалили після висновків Держаудитслужби про те, що прибуток підрядників Міноборони є збитками держави.