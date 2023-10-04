Далі буде визначено потреби й оголошено торги для закупівель й постачання навушників військовослужбовцям ЗСУ.

Міноборони затвердило зразок-еталон для навушників спеціальних.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Навушники мають:

систему активного зниження шумів,

функцію захисту органів слуху від гучних звуків пострілів й вибухів.

Зазначається, що військовослужбовці ЗСУ тестували навушники спеціальні під час проведення військових (дослідних) випробувань, та з семи представлених моделей, позитивний відгук і рекомендацію до постачання у військо надали двом із них.

У взаємодії з ДП «Укрметртестстандарт», проведено ряд технічних вимірювань і визначено кращі показники акустичної ефективності, шумопоглинання та методики перевірки даного предмету.

В Міноборони затвердили зразок-еталон для обраних моделей навушників спеціальних. Наступні кроки - визначення потреб й оголошення торгів для закупівель й постачання військовослужбовцям Збройних Сил України.

Фото: Міноборони

Нагадаємо, раніше Міноборони допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль “ШаБля”. Крім українських захисників, “ШаБлю” високо оцінив і експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Зазначимо, у вересні Рада ухвалила постанову, яка гарантує підрядникам Міноборони компенсацію економічно обґрунтованих витрат. Цю постанову ухвалили після висновків Держаудитслужби про те, що прибуток підрядників Міноборони є збитками держави.