МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
Степ невизначеності
Степ невизначеності
У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони затвердило зразок-еталон для навушників

Далі буде визначено потреби й оголошено торги для закупівель й постачання навушників військовослужбовцям ЗСУ.

Міноборони затвердило зразок-еталон для навушників
Фото: Міноборони

Міноборони затвердило зразок-еталон для навушників спеціальних. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Навушники мають:

  • систему активного зниження шумів,
  • функцію захисту органів слуху від гучних звуків пострілів й вибухів.

Зазначається, що військовослужбовці ЗСУ тестували навушники спеціальні під час проведення військових (дослідних) випробувань, та з семи представлених моделей, позитивний відгук і рекомендацію до постачання у військо надали двом із них.

У взаємодії з ДП  «Укрметртестстандарт», проведено ряд технічних вимірювань і визначено кращі показники акустичної ефективності, шумопоглинання та методики перевірки даного предмету.

В Міноборони затвердили зразок-еталон для обраних моделей навушників спеціальних. Наступні кроки -  визначення потреб й оголошення торгів для закупівель й постачання військовослужбовцям Збройних Сил України.

Фото: Міноборони

Нагадаємо, раніше Міноборони допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль “ШаБля”. Крім українських захисників, “ШаБлю” високо оцінив і експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Зазначимо, у вересні Рада ухвалила постанову, яка гарантує підрядникам Міноборони компенсацію економічно обґрунтованих витрат. Цю постанову ухвалили після висновків Держаудитслужби про те, що прибуток підрядників Міноборони є збитками держави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies