Укрзалізниця вперше за 18 років запускає потяг сполученням Львів - Варшава

ВІн курсуватиме через пункт пропуску Рава-Руська з 15 жовтня.

Вперше за 18 років Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Потяг курсуватиме через пункт пропуску Рава-Руська з 15 жовтня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Маршрут працюватиме у форматі пересадки, оскільки українські колії відрізняються від європейських:

по прибутті на станцію Рава-Руська пасажири зручно пересідатимуть з потяга української ширини колії (1520 мм) на європейський (1435 мм). Так само на шляху назад;

потяг у Раві-Руський завжди чекатиме на потяг зі Львова чи Варшави, тож пасажири можуть не хвилюватися про те, аби запізнитися на пересадку.

Розклад руху потягів розроблений так, аби охопити на маршруті не лише Львів, а також Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву.

Проєкт реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.

Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку УЗ. Квитки доступні у чат-ботах та на сайті Укрзалізниці, а також у міжнародних касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що УЗ значно збільшила пропозицію місць на маршруті Харків – Перемишль.