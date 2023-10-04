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МО Британії: РФ втратила лише 5 літаків Су-35, включно зі збитим власною ППО під Токмаком

У Токмаку часто розміщується російський штаб, і це місце ретельно охороняють ППО. 

МО Британії: РФ втратила лише 5 літаків Су-35, включно зі збитим власною ППО під Токмаком
Ілюстративне фото
Фото: РБК-Україна

28 вересня російська протиповітряна оборона, дуже ймовірно, збила власний Су-35S – багатоцільовий бойовий реактивний літак поблизу Токмака, приблизно в 20 км від поточної лінії фронту. 

Хоча Росія втратила близько 90 літаків з початку вторгнення, це, ймовірно, лише п’ята втрата Су-35С, найсучаснішого російського бойового літака, який широко поширений на озброєнні. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в соцмережі X.

"Розташування є актуальним, тому що Токмак є сильно укріпленим містом, у якому часто розміщується російський штаб, який командує одним із найбільш запеклих ділянок лінії фронту", – зазначили британці. 

Ці штаби, як правило, захищаються спеціальними системами ППО малої та середньої дальності. Майже напевно вони знаходяться в дуже високому стані готовності, оскільки Україна продовжує наносити ефективні глибокі удари по таких місцях.

Су-35 – радянські і російські літаки, з яких росіяни б'ють по українцях ракетами. 29 вересня в соцмережах росіяни поширили інформація про збиття власного літака над українською територією із зенітної системи С-300.

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