Сьогодні близько опівночі російські окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою по селищу Борова Ізюмського району Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали двоповерховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала", - написав він.
Протягом доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
У селищі Козача Лопань Харківського району пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. У селі Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи.
У селі Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено сім приватних будинків.
Також повідомляється, що за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 145 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, вчора росіяни вкотре завдали ударів по Золочівській громаді на Харківщині. Мінометним вогнем окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок. Загалом було завдано близько 9 ударів. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено адміністративну будівлю, також зайнялося поле поряд із населеним пунктом