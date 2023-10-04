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Унаслідок нічного авіаудару по Боровій пошкоджено дитсадок, школу, центр зайнятості, інкубатор та спиртзавод

Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації вона не потребувала.

Унаслідок нічного авіаудару по Боровій пошкоджено дитсадок, школу, центр зайнятості, інкубатор та спиртзавод
Борова, обстріл

Сьогодні близько опівночі російські окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою по селищу Борова Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали двоповерховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала", - написав він.

Протягом доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

У селищі Козача Лопань Харківського району пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. У селі Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи.

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У селі Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено сім приватних будинків.

Також повідомляється, що за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 145 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вчора росіяни вкотре завдали ударів по Золочівській громаді на Харківщині. Мінометним вогнем окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок. Загалом було завдано близько 9 ударів. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено адміністративну будівлю, також зайнялося поле поряд із населеним пунктом

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