У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Армія США готова передати Україні частину ракет ATACMS
Армія США готова передати Україні частину ракет ATACMS
ГоловнаСуспільствоВійна

На війні з Росією загинув доброволець із Латвії

Минулої суботи від удару дрону також загинув естонський доброволець Танел Кригуль з позивним “Стінгер”.

На війні з Росією загинув доброволець із Латвії
Ілюстративне фото
Фото: Twitter Олексія Резнікова

Під Лиманом внаслідок атаки дрону загинув доброволець із Латвії.

Про це розповіли побратими загиблого, повідомляє Латвійське телебачення

“Його ім'я та позивний поки що не розкриваються, офіційного підтвердження поки що немає ні від української, ні латвійської влади”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у суботу від удару дрону також загинув естонський доброволець Танел Кригуль з позивним “Стінгер”, який воював в Україні у складі Інтернаціонального легіону.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Колишній командир Національних збройних сил Юріс Далбіньш також підтвердив інформацію про загибель латвійського добровольця. 

“Його соратники подбають про те, щоб його тіло було доставлено до Латвії, і його було поховано згідно з військовим регламентом”, - сказав Далбіньш.

Нагадаємо, в середині вересня в Україні знайшли тіло британського добровольця, який зник за місяць перед тим. Українська влада поінформувала офіцерів, які займалися розшуком 36-річного Деніела Берка, що знайшли тіло.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies