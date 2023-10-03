На війні з Росією загинув доброволець із Латвії

Минулої суботи від удару дрону також загинув естонський доброволець Танел Кригуль з позивним “Стінгер”.

Під Лиманом внаслідок атаки дрону загинув доброволець із Латвії.

Про це розповіли побратими загиблого, повідомляє Латвійське телебачення.

“Його ім'я та позивний поки що не розкриваються, офіційного підтвердження поки що немає ні від української, ні латвійської влади”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у суботу від удару дрону також загинув естонський доброволець Танел Кригуль з позивним “Стінгер”, який воював в Україні у складі Інтернаціонального легіону.

Колишній командир Національних збройних сил Юріс Далбіньш також підтвердив інформацію про загибель латвійського добровольця.

“Його соратники подбають про те, щоб його тіло було доставлено до Латвії, і його було поховано згідно з військовим регламентом”, - сказав Далбіньш.

Нагадаємо, в середині вересня в Україні знайшли тіло британського добровольця, який зник за місяць перед тим. Українська влада поінформувала офіцерів, які займалися розшуком 36-річного Деніела Берка, що знайшли тіло.