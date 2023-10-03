Ухвалення Конгресом нового масштабного пакета допомоги Україні необхідно вже зараз, - Білий дім

Ухвалення Конгресом нового масштабного пакета допомоги Україні необхідно вже зараз, хоча наразі США мають фінансування для забезпечення безперервності військової підтримки України впродовж певного часу.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Ми маємо достатньо фондів для забезпечення потреб України на полі бою ще певний час. Але нам потрібно, щоби Конгрес діяв, аби гарантувати, що наша підтримка не буде перервана”, - зазначив Кірбі, і уточнив, що йдеться, можливо, про “пару місяців”.

Втім, за словами Кірбі, це залежить від того, що відбуватиметься на полі бою, наскільки великими будуть пакети та які можливості потрібні Україні.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому наголосив, що вкрай важливо допомогти українцям використати ефективно кожен день цієї війни.

Кірбі повідомив, що про це йшлося під час спілкування президента Байдена із союзниками й партнерами. У цій розмові обговорили зусилля щодо подальшого надання Україні боєприпасів та озброєння, а також посилення української ППО.

Іншими темами цієї розмови були відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури України та розширення зусиль донорів для підтримки економічного відновлення України. Також йшлося про розв’язання проблем енергетичної, економічної й продовольчої безпеки, спричинених війною з Росією.

Нагадаємо, Пентагон надіслав листа Конгресу США, в якому попереджає, що закінчуються гроші на заміну зброї, яку Сполучені Штати надіслали в Україну. Поповнення деяких військ вже уповільнене. У листі міститься заклик до Конгресу поновити фінансування України. Конгрес запобіг закриттю роботи уряду, ухваливши на вихідних законопроєкт про короткострокове фінансування, але цей захід припинив будь-яку допомогу Україні у боротьбі з Росією.

Попри те, що Конгрес США минулого тижня не ухвалив додаткового масштабного пакету підтримки України, немає ризику припинення фінансування допомоги з боку Сполучених Штатів, запевнила посол нашої держави у Штатах Оксана Маркарова.

Нині Байден скликав союзників по НАТО, аби обговорити ситуацію з підтримкою нашої держави. Він зазначив, що має заручитися підтримкою Конгресу. Наразі Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 днів. Але документ не передбачає додаткового пакета допомоги Україні.

Водночас Великобританія і НАТО попередили, що у західних держав закінчуються боєприпаси, які можна було б надати Україні.