Немає ризику припинення фінансування допомоги Україні з боку США, – Маркарова

Попри те, що Конгрес США минулого тижня не ухвалив додаткового масштабного пакету підтримки України, немає ризику припинення фінансування допомоги з боку Сполучених Штатів.

Про це заявила в інтерв’ю Укрінформу посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова.

"З урахуванням того, що попередній бюджет містить значні перехідні кошти, ми будемо зараз використовувати їх, тому ризику припинення фінансування немає", – зазначила вона.

Дипломатка назвала прикрим те, що українські програми не були ухвалені в проголосованій у Конгресі резолюції щодо уникнення "Шатдауну" в США. Проте, на її думку, зараз "набагато важливіше отримати повноцінне фінансування в основному бюджетному рішенні".

Маркарова розповіла, що після голосування в Конгресі в суботу вона провела багато зустрічей й телефонних перемовин із членами Конгресу.

"Велика кількість сенаторів і конгресменів від обох партій закликали не просто ухвалити чи зберегти підтримку України, але й посилити її. До того ж, адміністрація активно працює з Конгресом на цим питанням", – зауважила дипломатка.

За її словами, навіть зараз тривають дуже активні переговори про напрацювання нового бюджетного рішення, у якому допомога для України має бути передбачена.

"Бюджет може бути ухвалений як у вигляді окремого закону, так і у вигляді частини більшого пакету фінансування Міноборони США", – додала Маркарова.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 днів. Він не передбачає додаткового пакета допомоги Україні.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження до України раніше оголошеної підтримки. Наразі українська влада працює з американськими партнерами щодо нових коштів допомоги.

Днями на офіційному сайті Білого дому з'явилася заява президента США Джо Байдена щодо ухвалення проєкту тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, де немає фінансування допомоги Україні. Байден наголосив, що американська підтримка України в жодному разі не може бути перервана.