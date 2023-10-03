Єврокомісія хоче розморозити 13 млрд євро для Угорщини, аби забезпечити допомогу Україні, − FT

Європейська комісія готується виділити Угорщині мільярди євро з фондів ЄС, які наразі заморожені через проблеми верховенства права. Цей крок міг би забезпечити підтримку Будапешта щодо збільшення бюджету блоку та значну фінансову допомогу Україні.

Про це пише британська газета Financial Times.

Вивільнення коштів, які були заморожені з грудня минулого року, означало б перемогу прем’єр-міністра Віктора Орбана, який пообіцяв не погоджуватися на збільшення бюджету ЄС, доки доступ Угорщини до нього не буде відновлено.

Комісія має намір розморозити близько 13 мільярдів євро до кінця листопада, повідомили FT троє чиновників. Двоє з них сказали, що виплата була частково спричинена бажанням заручитися підтримкою Орбана для збільшення бюджету.

У грудні минулого року ЄС заморозив 22 мільярди євро так званого “фонду згуртування”, виділені Угорщині, через недотримання правил захисту прав людини та верховенства права. Фонд призначений для того, щоб допомогти менш розвиненим членам блоку закрити інвестиційний дефіцит і покращити свою інфраструктуру.

У травні Угорщина запровадила судові реформи у відповідь на вимоги Брюсселя, які дозволили б Комісії розблокувати 13 мільярдів євро. Речник Єврокомісії Штефан де Кеерсмакер заявив, що 26 вересня Брюссель написав уряду Угорщини з проханням роз’яснити низку деталей реформ. “Як тільки Угорщина відповість на ці питання, комісія продовжить свою оцінку”, − додав він.

ЄС хоче поновити доступ Угорщини до коштів, прагнучи забезпечити одностайну підтримку збільшення бюджету до кінця року, зокрема, щоб забезпечити продовження фінансової допомоги Києву. Питання особливо є актуальним через рішення Конгресу США минулого тижня відмовитися від допомоги Україні на 6 мільярдів доларів, щоб узгодити новий законопроєкт про державне фінансування.

Комісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 мільярдів євро. Частина коштів сприятиме програмі фінансової підтримки Києва на 50 мільярдів євро протягом чотирьох років. Кілька країн, зокрема Берлін, виступили проти розміру запропонованого підвищення. Поповнення казни Євросоюзу потребує підтримки з боку всіх 27 держав-членів, які повинні будуть робити додаткові внески зі своїх національних бюджетів.

Будь-яке рішення розблокувати виплати Будапешту, наймовірніше, викличе засудження з боку Європейського парламенту, який неодноразово вимагав жорсткої лінії проти уряду Орбана. Парламент не має формальних повноважень блокувати виплати столицям, але він може затримати потенційну угоду про збільшення бюджету ЄС.

Нагадаємо, НАЗК виключило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни. Нацагентство додало банк OTP до списку в травні, що викликало різку реакцію з боку Угорщини, яка негайно заявила, що блокуватиме військову допомогу ЄС.