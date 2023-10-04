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Угорщина хоче розділити пакет допомоги ЄС Україні на 50 млрд євро, − Bloomberg

Будапешт вважає, що наразі половини коштів буде достатньо.

Угорщина хоче розділити пакет допомоги ЄС Україні на 50 млрд євро, − Bloomberg
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: noi.md

Угорщина запропонувала розділити пакет допомоги Євросоюзу Україні у розмірі 50 мільярдів євро, який планується виділити протягом 2024-2027 років.

Про це пише Bloomberg.

Будапешт занепокоєний тим, що економічна підтримка Києва може послабитися після нещодавнього рішення Конгресу США відмовитися від допомоги Україні на 6 мільярдів доларів.

Минулого тижня Угорщина заявила членам євроблоку, що на цьому етапі для України буде достатньо 25 мільярдів євро, повідомили джерела. Посередині визначеного періоду потрібно визначити, коли Київ отримає решту суму – залежно від українських потреб.

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Нагадаємо, британська газета Financial Times написала, що Європейська комісія готується виділити Угорщині 13 мільярдів євро з фондів ЄС, які наразі заморожені через проблеми з верховенством права у Будапешті. Цей крок міг би забезпечити підтримку Будапешта щодо збільшення бюджету блоку та фінансову допомогу Україні.

Раніше НАЗК виключило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни. Нацагентство додало банк OTP до списку в травні, що викликало різку реакцію з боку Угорщини, яка негайно заявила, що блокуватиме військову допомогу ЄС.

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