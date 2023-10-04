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З початку року СБУ нейтралізувала майже 4 тис. кібератак

Зазвичай “точкою входу” для російських хакерів є електронна пошта.

З початку року СБУ нейтралізувала майже 4 тис. кібератак
Фото: folga.com.ua

Кіберфахівці СБУ з початку 2023 року нейтралізували майже 4 тис. кібератак на електронні системи центральних органів влади та критичної інфраструктури України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Більшість ворожих кібератак спрямована на пошук несанкціонованого доступу до електронного документообігу держустанов і технологічних систем інфраструктури”, - повідомили в СБУ.

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В спецслужбі уточнили, що зазвичай “точкою входу” для російських хакерів є електронна пошта.

Зазначається, що СБУ підключила електронні системи понад 1,7 тис. представників урядових структур і стратегічно важливих об’єктів до платформи обміну інформацією про виявлені кіберінциденти MISP-UA.

Як раніше повідомлялось, Центральна виборча комісія тестово перевірить систему Державного реєстру виборців.

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